Foto: Matthias Haase Wissensreise: Wie kommt die Wespe in den Bernstein? Übersee-Museum Wissensreise: Wie kommt die Wespe in den Bernstein?

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Bei dieser Wissensreise geht es 100 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit: Es dreht sich um eine Wespe aus dem Zeitalter der Dinosaurier in einem Bernstein. Aber was ist eigentlich Bernstein und wie kommt die Wespe dort hinein? Warum könnt ihr Bernsteine besonders häufig an der Ostsee finden?

Dr. Volker Lohrmann, Insektenforscher im Übersee-Museum, gibt Antworten auf diese Fragen und bietet auf unterhaltsame Weise Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt längst vergangener Zeiten.

Kinder 3, Erwachsene 3,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.