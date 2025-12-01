Wissensreise: Fantastische Tierwesen

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen / Illustration: Wiebke Hasselmann Maki-Club

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag für Teilnehmende ab 6 Jahren auf.

Auch wenn es Drachen, Einhörner oder den Niffler nicht wirklich gibt, so sind doch die Vorbilder für diese fantastischen Tierwesen alle echt. Volker Lohrmann, der Insektenforscher des Übersee-Museums, nimmt die Kinder während seines Vortrags mit auf die Suche nach diesen Vorbildern und erklärt, warum echte Tiere und Pflanzen bei genauerer Betrachtung mindestens genauso spannend sind wie ein Besuch im Kino. Denn ob Bombardierkäfer oder Ameisenlöwen… in der Sammlung des Übersee-Museums sind sie alle zu finden.

Kinder 4, Erwachsene 4,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.