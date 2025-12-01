Wissensreise: Meeressäugern auf der Spur

× Erweitern © Karolin Thomisch Wissensreise Meeressäuger Wedellrobbe in der Antarktis

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag für Teilnehmende ab 6 Jahren auf.

Wie kann man Meeressäugetiere erforschen, ohne sie zu sehen? Wohin ziehen Blau- und Finnwale im Winter? Und (wie) klingen die Polarmeere?

Dr. Karolin Thomisch vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven gibt Kindern ab 6 Jahren Einblicke in die Erforschung von Meeressäugern. Dabei steht insbesondere die akustische Beobachtung im Mittelpunkt: Mit speziellen Unterwassermikrofonen werden Geräusche aus den Polar- und Weltmeeren aufgezeichnet, um Wanderwege, Jagdverhalten und mögliche Belastungen für Wale und andere Meeressäuger zu untersuchen.

Die Wissensreise kostet für Kinder 4, für Erwachsene 4,50 Euro, Für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist die Teilnahme kostenfrei.