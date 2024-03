Wissensreise: Feier mit! Feste im Buddhismus

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen / Volker Beinhorn Buddhismus

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Buddhas Geburtstag, das Freilassen von Fischen im Tempelteich, das Shinpyu-Fest in Myanmar oder der Cham-Tanz in Tibet mit seinen furchterregenden Masken – es gibt viele Feste in den verschiedenen Ländern, in denen sich der Buddhismus verbreitet hat. Dr. Renate Noda erklärt den Ablauf und die Bedeutung einiger der wichtigsten Feste. Dabei erfahren die Kinder, wie buddhistische Mönche leben, was man in einem Tempel macht oder wie man den Buddha verehrt.

Kinder 3, Erwachsene 3,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.