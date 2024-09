Wissensreise: Geheimnisvolle Kiste aus Übersee

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Im Dezember 2023 erhielt das Übersee-Museum Bremen eine mysteriöse Überseekiste. Auf dieser steht: „Übersee-Gepäckdienst, Bremer HBF for Erwin Hertweck, Abfahrt 10. Juli 1960, MS Aurelia und ex Bremerhaven to Australia“. Nur mit Detektivarbeit lässt sich die Geschichte der Kiste entschlüsseln. Was ist eine Überseekiste? Wie kam sie nach Australien? Und wer sind Erwin und Aurelia?

Dr. Jan-Christoph Greim, Leiter der Abteilung Handelskunde, übernimmt die Ermittlungen.

Kinder 3, Erwachsene 3,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.