Wissensreise

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag für Teilnehmende ab 6 Jahren auf.

Im Oktober geht es um Magie und zauberkräftige Symbole, die genauso wie die Mumien, Pyramiden und die tiergestaltigen Götter in in den ägyptischen Alltag gehörten. Nicht nur in dieser Welt lauerten Gefahren, die mit Schutzamuletten, Ritualen und Zaubersprüchen gebannt werden mussten. Im Jenseits halfen schützende Worte und Wegweiser, um böse Gegner zu besiegen. Hieroglyphen übten als “heilige Zeichen” beschwörende Wirkung aus. Die Kinder ergründen, ob Mumien wirklich zum Leben erweckt wurden, Pharaonenflüche wirken und warum ein Hase das drohende Weltenende bezwingt.

Kinder 4, Erwachsene 4,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.