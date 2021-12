Wissensreise: Wie feiert man Neujahr in China und Japan?

Einmal im Monat greifen Experten im Übersee-Museum spannende Themen zu den aktuellen Ausstellungen des Übersee-Museums in einem kindgerechten Vortrag auf.

Passend zum Start des neuen Jahres berichtet Léo Messerschmid über das Neujahrsfest in China und Japan, das dort groß gefeiert wird. Er hat in beiden Ländern gelebt und zeigt die Feierlichkeiten und Traditionen: Warum freuen sich chinesische Kinder über rote Umschläge oder weshalb isst man in Japan unendlich lange Nudeln?

Die Wissensreise für Kinder 6 Jahren kostet 3 Euro, für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist der Eintritt frei; Erwachsene zahlen 3,50 Euro.. Anmeldungen werden telefonisch und per E-Mail entgegengenommen.