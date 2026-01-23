Wissensreise: Schlangensterne

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen rund um die Ausstellungen auf – kindgerecht aufbereitet in einem Vortrag für alle ab 6 Jahren.

Diesmal führt die Reise zusammen mit einer Meeresforscherin vom Strand bis in die Tiefsee:

Ich habe keinen Kopf, dafür fünf Kiefer. Ich habe kein vorne oder hinten und schmecke mit meinen Füßen – wer bin ich?

Schlangensterne sind Verwandte der Seesterne oder Seeigel. Sie sind aber bei weitem nicht so bekannt, denn die scheuen Tiere leben sehr zurückgezogen.

Dennoch sind sie in allen Meeresgebieten vom Strand bis in die Tiefsee zu finden. Die Meeresforscherin Dr. Karin Boos von der Hochschule Bremen berichtet über das Aussehen und die Lebensweise dieser spannenden Tiere.

Die Wissensreise kostet für Kinder 4, für Erwachsene 4,50 Euro, Mitglieder des Maki-Kinderclubs nehmen kostenlos teil.