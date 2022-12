Wissensreise: Die bunte Welt der Schmetterlinge

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Im Februar geht es um die kleine Raupe Nimmersatt und ihre Verwandten. Sind wirklich alle Schmetterlinge bunt? Woran erkennt man einen Schmetterling und was unterscheidet ihn von anderen Insekten? In seiner Wissensreise erklärt der Insektenforscher Holger Bischoff die erstaunliche Welt der Schmetterlinge von der Raupe bis zum Falter. Er geht den Fragen nach, welche Schmetterlingsraupe auf welcher Pflanze zu finden ist oder wie die Schmetterlinge überwintern. Es wird aber auch ganz praktisch: In einem Mitmach-Experiment versuchen die Teilnehmer:innen ab 6 Jahren, gemeinsam als Raupe zu laufen, um zu verstehen, wie sich eine Schmetterlingsraupe fortbewegt.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung (Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs), Erwachsene zahlen 3,50 Euro.