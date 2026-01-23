Wissensreise: Sitzkultur

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen rund um die Ausstellungen auf – kindgerecht aufbereitet in einem Vortrag für alle ab 6 Jahren.

Ein großer Stuhl macht noch keinen König.

Diese sudenesische Sprichwort ist das Motto der Wissenreise im April, in der es um die verschiedensten Sitzgelegenheiten der Welt geht. Menschen sitzen am Tag viele Stunden auf Stühlen und Sesseln, Bänken und Sofas oder auch auf dem Boden.

In vielen Kulturen Afrikas sagt der jeweilige Sitz viel über seinen Besitzer aus: Ist er jung oder alt, reich oder arm, männlich oder weiblich? Silke Seybold, Sachgebietsleitung Afrika am Übersee-Museum, wird unter anderem Hocker aus Mali, den goldenen Stuhl aus Ghana (und aus Bremen!) sowie Königsthrone aus Kamerun vorstellen. Auch die eine oder andere Sitzgelegenheit kann ausprobiert werden!

Die Wissensreise kostet für Kinder 4, für Erwachsene 4,50 Euro, Mitglieder des Maki-Kinderclubs nehmen kostenlos teil. Zu den Tickets und weiteren Terminen.