Wissensreise: Viele Inseln, große Stimmen

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag für Teilnehmende ab 6 Jahren auf.

Fidschi ist ein Inselstaat im Pazifik – also mitten im Ozean. Dort leben viele Menschen direkt am Meer. Doch das Meer steigt durch den Klimawandel immer höher und bedroht Häuser, Dörfer und sogar ganze Inseln. Dabei tragen die Menschen in Fidschi selbst kaum zur Veränderung des Klimas bei. Die Menschen in Fidschi setzen sich nun für den Schutz des Klimas und für Gerechtigkeit ein. Doch wie ist es eigentlich, mit dem Klimawandel zu leben? Was können Menschen in Fidschi gegen den Klimawandel tun und was gibt ihnen Hoffnung? Mit Experimenten und einer Bastelaktion beschäftigen sich die Kinder mit diesem Thema.

Kinder 4, Erwachsene 4,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.