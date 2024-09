Wissensreise: Die Kinderstube der Wale

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Diesmal geht es um Wale: Große Arten wie Buckelwale, Pottwale und Südkaper legen jedes Jahr viele Tausend Kilometer zurück, um in den warmen Gewässern der Tropen ihre Jungen zur Welt zu bringen. Dr. Diana Michler-Kozma, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Naturkunde des Übersee-Museums Bremen, erzählt, wie Wale ihre ersten Lebensmonate verbringen und was wir über das geheimnisvolle Leben dieser faszinierenden Tiere wissen.

Kinder 3, Erwachsene 3,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.