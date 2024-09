Wissensreise: Gewürzen auf der Spur

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Im Museum duftet es nach Chili, Zimt und Pfeffer: Rashmi Krishna nimmt die Kinder mit in die spannende Welt der Gewürze! In Keksen, Kuchen, Pizzen und vielem mehr verstecken sie sich und verleihen dem Essen Geschmack. Doch wie alt sind die Gewürze, wo kommen sie her und warum sind sie so kostbar?

In dieser vorweihnachtlichen Wissensreise geht es nach Indien, wo viele Gewürze beheimatet sind und auch als Heilmittel genutzt werden.

Kinder 3, Erwachsene 3,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.