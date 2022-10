Wissensreise - Weihnachten in Mexiko und Spanien

Obwohl Mexiko ein christlich geprägtes Land ist, unterscheidet sich das Weihnachtsfest in Mexiko von dem in Spanien und dem in Deutschland erheblich. Wendy Santoyo stellt euch die Rituale während und nach Weihnachten in Spanien und Mexiko/Lateinamerika vor. Wenn es die Zeit erlaubt, werden auch Villancicos angestimmt.

Die Wissensreise kostet für Kinder 3 €, für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 3,50 €.

Eine Voranmeldung per Telefon oder Mail ist erfordelich.