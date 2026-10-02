Wissensreise: Weihnachtlich in der Natur

× Erweitern © Matthias Haase Kinder auf Safari, Übersee-Museum Bremen

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Rund um Weihnachten gibt es in der Natur viel zu entdecken. Warum gibt es überhaupt Weihnachtsbäume und warum duften sie so herrlich nach Weihnachten? Die kalte Jahreszeit stellt Tiere wie Igel, Eichhörnchen, Eisbären und Rentiere vor große Herausforderungen, die sie auf ganz unterschiedliche Weise meistern. Und weihnachtlich benannte Tiere und Pflanzen haben ihre ganz eigenen Geschichten.

Kinder 4, Erwachsene 4,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.