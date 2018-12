Auf der kleinen Insel Sonsorol leben acht Kinder mit ihren Familien. Wie sieht ihr Leben auf dieser kleinen Pazifikinsel aus? Wie gestaltet sich ein Schultag unter Kokospalmen und welche besondere Bedeutung haben Meeresschildkröten für die Inselbewohner? Ein Jahr lang hat Dr. Stephanie Walda-Mandel mit den Menschen von den palauischen Southwest Islands in Mikronesien gelebt. In der Wissensreise "Meeresschildkröten, Kokossirup und Schule per Funk“ erzählt sie von ihren spannenden Feldforschungen auf einer der entlegensten Inseln des Pazifiks. Der Vortrag ist für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet.

Die Teilnahme an der Wissensreise kostet 2 Euro für Kinder, für Erwachsene beträgt sie 2,50 Euro. Der Eintritt für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist kostenfrei. Um Anmeldung unter 0421 - 16038171 oder an anmeldung@uebersee-museum.de wird gebeten.