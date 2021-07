Wo die Meermonster wohnen

Im Workshop lernen Kinder ab 7 Jahren die Hunte genauer kennen. Zuerst schaut sich die Gruppe den Fluss in der Nähe der Cäcilienbrücke genauer an, dann geht es in die Ausstellung, wo die Küste unter Wasser inspiziert wird. Hier wird der Weg des Mülls vom Supermarkt ins Meer aufgezeigt: Vom Küstenkanal Hunte über Weser und Außenjade in die Nordsee.

Im Werkraum erschaffen die Kinder kleine freche Meermonster und erfahren etwas über ihre artgerechte Haltung.

Den Workshop leitet Museumspädagogin Colette Lenuweit, die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung unter 0441.40570-300.