© Purple Whale Films Wo ist Anne Frank?

Ein magischer Vorfall im Anne-Frank-Haus in Amsterdam erweckt Kitty zum Leben, die imaginäre Freundin der legendären Tagebuchschreiberin. Kitty ist aber nicht klar, wie viel Zeit seit Annes letztem Tagebucheintrag vergangen ist. Sie glaubt, ihre Schöpferin noch wiederfinden zu können. Auf der Suche nach Hinweisen taucht sie in Annes Tagebuch ein, welches sie zurück in die Geschichte reisen lässt.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp

B/N/LUX/F/ISR 2021, Regie: Ari Folman, Animationsfilm, 99 Min., empfohlen ab 10 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro für Erwachsene 6 Euro.