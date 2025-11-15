× Erweitern © Julia Erusova Wo ist Lotti? - Theater 11

Das Stück für Zuschauende ab 5 Jahren ist eine Geschichte über die Suche nach Mut, Freiheit, Freundschaft und Vielfältigkeit, all den Dingen, die in jedem Menschen stecken. Die Figuren suchen Lotti, doch in Wirklichkeit suchen sie sich selbst. Denn Lotti ist nicht nur ein Mädchen, sondern die Verkörperung von Unbeschwertheit, Freundschaft und der Courage, man selbst zu bleiben. Sie taucht genau dort auf, wo man sie am wenigsten erwartet, und erinnert daran, dass ein wenig „Lotti“ in jedem Menschen steckt.

Auf der Bühne stehen junge Schauspielerinnen und Schauspieler im Alter von 9 bis 12 Jahren – Kinder verschiedener Nationalitäten und Kulturen. Doch sie sprechen eine gemeinsame Sprache: die Sprache der Kindheit, die jeder versteht. Gemeinsam mit dem Publikum begeben sie sich auf eine magische Reise, auf der sie nicht nur Lotti, sondern auch sich selbst entdecken. Denn jeder war einmal ein Kind – manche haben es tief in sich verborgen, andere haben es bewahrt. Vielleicht ist es an der Zeit, es wiederzufinden?

Tickets zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es Online oder per Mail.