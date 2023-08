Wo sind die 17 Ziele?

17 Ziele? Damit sind die 17 Nachhaltigkeitsziele gemeint, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen, also Klimaschutz, Bildung, Frieden, etc. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen hat das Bibliotheksteam die 17 Ziele in der Kinderbibliothek versteckt. Alle Kinder, die an Rallye teilnehmen, haben die Möglichkeit, einen kleinen Preis zu gewinnen. Mitmachen ist jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek möglich.