Wo stehen wir in Sachen Klimaschutz?

Prof. Dr. Mojib Latif Prof. Dr. Mojib Latif

Wer Hintergründe und Fakten rund um den Klimawandel aus erster Hand bekommen möchte, ist bei Prof. Dr. Mojib Latif an der richtigen Adresse.

Der Vorsitzende des Deutschen Klimakosortiums und viel gefragte Redner stellt sich der Herausforderung und motiviert alle Zuhörerïnnen auf seine rhetorisch brillante Art: Komplexe Themen erklärt er leicht verständlich und dabei sachlich und fundiert.

1954 in Hamburg geboren, studierte Latif Meteorologie, promovierte in Ozeanographie, habilitierte sich 1989 an der Uni Hamburg in Ozeanographie und ist seit 2003 Professor an der Uni Kiel. Dort arbeitet er am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und leitet den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik. Seit 2006 gehört er dem Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ an. Mojib Latif ist in Deutschland der wohl prominenteste Warner vor einer globalen Erwärmung, einer der meist gefragten Klimaexperten und er gilt als führender Spezialist für Computermodelle, die das Klima der Zukunft errechnen.

Der Träger des Deutschen Umweltpreises 2015 wurde für seine Fähigkeit, komplizierte Forschungsergebnisse allgemein verständlich zu erklären, u.a. mit dem Max-Planck-Preis für öffentliche Wissenschaft ausgezeichnet. Ein Redner, der seine Thesen klar strukturiert, spannungsreich und gut nachvollziehbar darlegt.

Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro.