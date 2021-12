× Erweitern ©theaterwrede Wo der Schnee wächst

Schnee glitzert und funkelt so schön. Es knirscht und knarrt beim Hinübergehen und in der warmen Hand ist Schnee schnell geschmolzen. Kalt und nass, manchmal hart und manchmal weich fühlt sich das weiße Wunder an. Doch, wo wächst eigentlich der Schnee? Gemeinsam mit dem Publikum geht das theater wrede auf Entdeckungsreise und lädt alle in eine magische Winterwelt ein. Spuren im Schnee zeigen verschiedene Wege von Tieren und führen in die kalte Jahreszeit hinein. Vielleicht begegnen sie dabei sogar einem Eisbären. Mit Tanz, Gesang und Musik entsteht die lebendige Theater-Winterlandschaft für Klein und Groß.

Tickets kosten für Kinder 7 Euro und Erwachsene 11 Euro und sind über die Website vom Theater erhältlich.