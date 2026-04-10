In diesem Jahr steht die Die Woche der Botanischen Gärten unter dem Motto: „Wilde Vielfalt im Garten“. Eine Posterausstellung zeigt, wie vielfältig unsere Gärten sind – und das weit über die angepflanzte Vielfalt hinaus. Von der Pflasterfuge bis zur wilden Ecke bieten sie Lebensraum für Pilze, Moose, Wirbeltiere, Insekten und vieles mehr. Die Ausstellung stellt diese Lebewesen vor und gibt Tipps, wie sich auch zu Hause Artenvielfalt fördern lässt.

Der Besuch der Ausstellung ist im Eintritt der botanika (14,50 für Erwachsene und 9,50 Euro für Kinder) enthalten.