Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren fahren ein Wochenende gemeinsam zum Naturfreundehaus Nienburg. Dort entdecken sie die Natur, spielen Spiele und verbringen miteinander eine gute Zeit.

Die Wochenendfreizeit findet vom 28. bis zum 30. November mit Übernachtung statt, Start und Ende ist am Hauptbahnhof Bremen. Die genauen Zeiten werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Teilnahme kostet 30 bis 60 Euro nach Selbsteinschätzung. Anmeldungen bitte per E-Mail.