Wochenendwerkstatt Mosaik

Kinder ab 5 Jahren lernen in Rodi Khalils Schule an einem Wochenende die Kunst des Mosaiklegens kennen. Dabei werden sie mit verschiedenen Materialien und dem Umgang mit den Werkzeugen vertraut gemacht. Dann werden Ideen gezeichnet oder Vorlagen z.B. aus Comics ausgewählt und schließlich mit den kleinen, bunten Steinen zu einem farbenfrohen Kunstwerk zusammengesetzt.

Ob ein Wandmosaik, ein Tablett oder ganz etwas anderes daraus entstehen soll, entscheiden die Kinder selbst, ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Alles was die Teilnehmenden brauchen, ist ein wenig Geduld. Denn Mosaiklegen ist wie ein großes Puzzle. Je kleiner die Steine sind, desto schöner kann das Bild hinterher sein, und desto länger dauert es auch. Dabei stehen Spaß in der Gruppe und Freude an der Kunst im Vordergrund.

Eltern dürfen ihre Kinder gerne begleiten.

Die Teilnahme an der dreitägigen Wochenendwerkstatt (von Freitag bis Sonntag täglich) kostet 175 Euro inkl. Snacks und Getränken zzgl. Material nach Verbrauch.

Uhrzeiten: Fr 16 - 18, Sa 11 - 15, So 11 - 14 Uhr

Bitte per E-Mail anmelden.