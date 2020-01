Wörtergewerkel

× Erweitern © Stadt Oldenburg Wortwerkstatt - Kosmos Janssen

Zusammen mit dem Oldenburger Künstler Helmut Feldmann lernen die Kinder in der Ausstellung "Kosmos Janssen" Horst Janssen als Künstler und Schriftsteller kennen. Sie sammeln nach dessen Vorbild eigene Wörter und schreiben in der Wort-Werkstatt der Kreativ-Ebene dazu eine Geschichte oder zeichnen. Am Ende entsteht ein eigenes kleines Buch mit den Kreationen der Kinder.

Die Teilnahme kostet 5 Euro und wird telefonisch oder per E-Mail bis zum 28. Februar angemeldet.