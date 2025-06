Lux goes Lucie: Wohin die Flüsse verschwinden

Sommer, Sonne, Open-Air: Von Juli bis September präsentiert die Reihe LUX-Freilicht bei freiem Eintritt an verschiedenen Orten in Bremen-Nord und auf dem Lucie-Flechtmann-Platz in der Bremer Neustadt ein abwechslungsreiches Kinoprogramm unter freiem Himmel für kleine und große Zuschauende. Dem diesjährigen Motto "Natürlich Mensch - der Mensch in der Natur" folgend, beleuchten die Filme das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt.

Entlang von sechs Flüssen auf vier Kontinenten geht die Dokumentation der Frage nach, warum die Ressource Wasser immer knapper wird und welche Akteure dabei eine Rolle spielen. So beleuchtet der Film unter anderem die Rolle der Landwirtschaft, die als Hauptverbraucher rund 70 Prozent des Süßwasser nutzt. Ein Großteil hiervon wird für die Produktion von Futtermitteln aufgewendet und somit ist der Fleischkonsum in wohlhabenden Ländern mitverantwortlich für das Austrocknen großer Flüsse wie der spanische Ebro oder der Colorado in Amerika. Mit der Übernutzung des Wassers, wie zum Beispiel in der Textilindustrie, geht häufig auch die Verschmutzung unserer wichtigsten Ressource durch Einleitungen in Flüsse und Weltmeere einher.

Die Dokumentation gibt seltene Einblicke in die Fabriken des indischen Subkontinents, spricht mit Verursachern der Wasserverschmutzung, zeigt das Leben der Menschen, die unter dem mangelnden Zugang zu sauberen Wasser leiden und jenen, die an Lösungen arbeiten.

Im Anschluss an die Vorstellung laden die Redakteurin Nadine Niemann sowie die Autore Manuel Daubenberger zum Publikumsgespräch ein.

D 2024, Regie: Felix Meschede, Manuel Daubenberger, 90 Min.

