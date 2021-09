© WohnKlima

Lehrkräfte aufgepasst: Schüler:innen zwischen 10 und 16 Jahren können gemeinsam ihre kreativen Ideen zu einem besseren Wohnklima der Zukunft im Hafenmuseum präsentieren.

Stadtgärten und begrünte Dächer, Energie sparen oder anders heizen: Was hat unsere Art zu wohnen mit dem Klima zu tun? Bis zu 15 interessierte Gruppen können am Projekt teilnehmen und ein Modul für die Ausstellung "Wohnen³ besser.bezahlbar.bauen" bauen, die vom 5. Dezember bis 3. Juli im Hafenmuseum Speicher XI gezeigt wird.

Das Projektteam von "Eine Welt in der Schule" der Uni Bremen lädt interessierte Lehrkräfte zur Infoveranstaltung ein, die Anmeldung und die Materialbestellung erfolgen bei Ulrike Oltmanns per E-Mail an u.oltmanns@uni-bremen.de oder telefonisch unter 0421-218 69775.