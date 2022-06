Wolkenkuckucksheim – Bau dir die Welt, wie sie dir gefällt!

Am Ende des Regenbogens, so heißt es manchmal in Märchen, liegen Wolkenkuckucksheime, Luftschlösser und Utopien. Doch es gibt ein Wolkenkuckucksheim, das wirklich existiert: Die gleichnamige Sonderausstellung ist ein 500 Quadratmeter großer Spiel- und Gestaltungsraum mit zahlreichen Werkstätten für kleine und große Menschen, die ihre Visionen wahr werden lassen wollen.

Vom 1. Juli bis 3. September 2022 kann hier alleine, zu zweit oder in Teams nach Herzenslust mit diversen Materialien gebaut, gestapelt, gezeichnet, gefaltet und gestaltet werden. Jeden Tag entstehen neue Utopien, verändern sich, gedeihen, stürzen in sich zusammen und werden wieder aufgebaut. So wachsen individuelle Städte aus der Wand, kommen Kugeln auf bedenklich schiefen Ebenen ins Rollen, werden ausrangierte Flaschen, Tüten und Deckel zu einmaligen Kunstwerken umfunktioniert und Perspektiven gewechselt. Auf dem zentralen Marktplatz können überdies Ideen ausgetauscht, Wissen geteilt und Erfolge gefeiert werden.

Die neue Mitbauausstellung bietet neben einem Jahrmarkt der Möglichkeiten auch die Chance, wertvolle Kompetenzen des 21. Jahrhunderts wie Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken spielerisch zu trainieren.

Der Eintritt kostet für Kinder 11, für Erwachsene 16 Euro und für Familien 40 Euro.