Zum Ende der Sommerferien lädt der Achimer Golfclub zu seinem beliebten Open-Air-Kino am See ein. Alt und Jung dürfen sich vom 30. Juli bis zum 3. August auf magische Kinoabende mit tollen Filmen unter dem Sternenhimmel freuen, umgeben von der idyllischen Kulisse der Golfanlage in Badenermoor. Die Club-Gastronomie verwöhnt die Besucher:innen mit einer Vielzahl an leckeren Speisen, Süßigkeiten, Popcorn, Eis und Getränken. Auf der gemütlichen Terrasse, in Liegestühlen oder Golf-Carts können die Gäste den Abend genießen.

Heute gibt es im Open-Air-Kino den Musicalfilm über Willy Wonka und seinen Traum ein magisches Schokoladengeschäft zu eröffnen:

Jahrelang war Willy Wonka auf Reisen durch die Welt. Nun ist er zurück in seiner Heimat. Dort möchte er seinen Traum verwirklichen und ein magisches Schokoladengeschäft eröffnen. Doch das mächtige Schokoladenkartell legt ihm zahlreiche Steine in den Weg. Und ohne die Erlaubnis des Kartells wird Willy seinen Laden nicht eröffnen können. Davon lässt er sich jedoch nicht aufhalten. Willy sprudelt regelrecht vor Ideen, wie er seine schokoladigen Spezialitäten trotzdem unter die Menschen bringen und die Welt zu einem besseren Ort machen kann.

Tickets sind ab 9,90 Euro im Starterhaus des Golfclubs und über Nordwest-Ticket erhältlich. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

USA 2023, Regie: Paul King, mit Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Rowan Atkinson, 112 Min., FSK: o.A., empfohlen ab 8 Jahren