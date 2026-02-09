× Erweitern © Studiocanal Woodwalkers 2

Die spannende Geschichte mit den tierischen Gestaltenwandler:innen geht weiter: Das neue Schuljahr am Internat Clearwater High beginnt, und Carag, Brandon, Holly und Lou sind bereit für weitere Abenteuer.

Die Gestaltenwandler:innen können sich frei als ihre Tierpersönlichkeiten durch den Wald bewegen – doch ihr wichtiger Schutzraum ist bedroht: Ein Millionär will den Wald verkaufen und setzt sogar einen Spion ein, um Carag und seine Freunde auszutricksen. Nur die geheimnisvolle Schneelöwin Tikaani könnte ihnen helfen – aber können sie ihr wirklich vertrauen?

Mit 90 Minuten Spannung und Humor ist der Film für Kinder ab 9 Jahren geeignet (FSK 6) – perfekt für alle, die Tiergeschichten, Freundschaft und Abenteuer lieben!

D 2025, Regie: Sven Unterwaldt, mit Emile Chérif, Lilli Falk, Oliver Masucci, Martina Gedeck, 90 Min., FSK 6, empfohlen ab 9 Jahren