Lass deine Nase Teil eines Kunstwerkes sein!

© Claudia Hoppens / kek Kindermuseum Nasenbau-Workshop des kek Kindermuseums

Im Workshop fertigen Kinder und Erwachsene Duplikate ihrer Nase an. Alle Nasenskulpturen bilden ein stetig wachsendes Nasenwand-Kunstwerk. Eines der Duplikate darf gerne am Ende des Workshops nach Hause genommen werden. Das Gesamt-Kunstwerk ist ab dem 7. November im kek Kindermuseum in der Ausstellung "Dufte - Nose on!" zu sehen.

Der Workshop ist Teil des Rahmenprogramms des "Smell it!"-Projektes, das sich um den Geruch in der zeitgenössischen Kunst dreht und an dem zehn Bremer Institutionen der Gegenwartskunst teilnehmen.

Die Materialkosten betragen 2 Euro.