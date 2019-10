× Erweitern © Thomas Koschel Tanzende Märchenmaschinen

Tüftler und Bastler haben die Gelegenheit, selbst ihre eigene Fantasiemaschine zu bauen. Die Maschine funktioniert mit Drehscheiben und Schaschlikspießen als ein einfaches Kurbelsystem in einer Pappschachtel. Mit viel Dekomaterial und Kreativität lassen sie am Ende Märchenfiguren und in der Weihnachtszeit Schneemänner oder Weihnachtsbäume tanzen.

Empfohlen ab 10 Jahren, Teamarbeit erforderlich.

Der Eintritt beträgt für Kinder von 6 bis 17 Jahren 9 Euro und für Erwachsene 14 Euro, für den Workshop fallen außerdem 2 Euro Materialkosten an.