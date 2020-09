World Cleanup Day: Bis gleich am Deich

× Erweitern © Olaf Clausing Bis gleich am Deich - World Cleanup Day

Heute werden weltweit zum Schutz der Meere Müll gesammelt. Die Breminale und das BUND Meeresschutzbüro suchen aus diesem Anlass fleißige Unterstützer*ïnnen zum Aufräumen am Osterdeich, um ihn nach den vollen Sommermonaten wieder müllfrei zu bekommen. Alle nötigen Sammelutensilien wie Handschuhe und Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt. Für gute Stimmung wird mit Getränken, Soundbike, frischer Luft und genügend Abstand gesorgt. Trotz Corona kann dann jeder etwas Gutes für die Meere und den Spaßfaktor am Deich tun.

Während der Sommermonate wurde der Deich gerade wegen Corona intensiv und vielseitig genutzt. Die Reste von Picknick, Bier und Zigarette sind zurückgeblieben - in Corona Zeiten leider wieder zunehmend mit Einwegverpackungen. Durch Wind und Wetter landen diese in die Weser und dann später in die Meere; 80 % des weltweiten Mülls im Meer stammt vom Land. Einwegplastikverpackungen zerfallen in immer kleinere Mikroplastikteilchen, welche eine Gefahr für Natur und Tiere sind. Zigarettenkippen können wiederum 1000 Liter Wasser mit ihren giftigen Inhaltsstoffen für kleine Wassertiere verseuchen. Am besten sollte dieser Müll gar nicht entstehen, doch umso wichtiger wird es dann den Müll aufzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.