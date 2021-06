Wracks in der Nordsee

Anlässlich des EU-geförderten Projekts "North Sea Wrecks" klärt das Museum in der Outdoor-Ausstellung im Museumshafen über die Gefahren von Munition am Meeresgrund auf. Unter der Leitung des DSM sind Forschende aus sechs Nordsee-Anrainer-Staaten den Gefahren versunkener Munition und Wracks aus beiden Weltkriegen buchstäblich auf den Grund gegangen. Die Ausstellung feiert in der Seestadt Premiere und läuft bis zum 15. August. Anschließend tourt sich durch Deutschland und Europa. So ist sie unter anderem vom 20. bis 22. August auf dem Ocean Festival auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu erleben.