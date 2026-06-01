Wünschebuch
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Historisches Museum Domherrenhaus Untere Str. 13, 27283 Verden (Aller)
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© Historisches Museum Domherrenhaus
Bastelspaß im Domherrenhaus
Im Rahmen der Sonderausstellung Vielseitige Buchpatienten können Familien zusammen mit der Künstlerin Belinda die Keck ihr eigenes Wünschebuch gestalten.
Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder bei Online-Anmeldung.
Info
Historisches Museum Domherrenhaus Untere Str. 13, 27283 Verden (Aller)
Dies & Das, Kreatives, Workshops