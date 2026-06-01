Wünschebuch

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Historisches Museum Domherrenhaus Untere Str. 13, 27283 Verden (Aller)

Im Rahmen der Sonderausstellung Vielseitige Buchpatienten können Familien zusammen mit der Künstlerin Belinda die Keck ihr eigenes Wünschebuch gestalten. 

Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder bei Online-Anmeldung.

Info

Historisches Museum Domherrenhaus Untere Str. 13, 27283 Verden (Aller)
Dies & Das, Kreatives, Workshops
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Google Kalender - Wünschebuch - 2026-06-13 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Wünschebuch - 2026-06-13 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wünschebuch - 2026-06-13 10:00:00 Outlook iCalendar - Wünschebuch - 2026-06-13 10:00:00 ical