× Erweitern © Historisches Museum Domherrenhaus Bastelspaß im Domherrenhaus

Im Rahmen der Sonderausstellung Vielseitige Buchpatienten können Familien zusammen mit der Künstlerin Belinda die Keck ihr eigenes Wünschebuch gestalten.

Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder bei Online-Anmeldung.