× Erweitern © Studiocanal Die Legende des Wüstenkindes

Beim Sparkassen-Kinonachmittag mit freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre läuft heute Die Legende des Wüstenkindes.

Erzählt wird die Geschichte des Nomandenjungen Hadara, der im frühen 20. Jahrhundert als 2-Jähriger während eines verheerenden Sandsturms von seiner Karawane getrennt wird. Wie durch ein Wunder überlebt das Kleinkind und wächst in einer Gruppe von Straußen in der unwirtlichen Sahara und fernab seiner Familie auf, begleitet von seinem treuesten Gefährten, einem jungen Wüstenfuchs.

Der auf einer alten Sahara-Überlieferung beruhende Film ist nach „Mia und der weiße Löwe“ oder „Ella und der schwarze Jaguar“ das neueste Werk des Erfolgsregisseurs Gilles de Maistre.

F 2026, Regie: Gilles de Maistre, mit Neige de Maistre, Moun Ghazali, Kev Adams, Nahil Bouazzaoui, 92 Min., FSK 6, empfohlen ab 10 Jahren