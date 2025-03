Wunderbare Wasserwelt

× Erweitern © Canva Wasserwelt

In der Kreativwerkstatt in den Osterferien malen, basteln und modellieren Kinder von 8 bis 12 Jahren aus dem Stadtteil Neue Vahr. Ob exotische Wasserpflanzen, farbenfrohe Meerestiere oder magische Tiefseekreaturen, kurzum phantastische Wasserlandschaften aus "Neptuns Reich" entstehen jeden Tag in der Werkstatt.

Auch ein Ausflug in das Bremer Übersee-Museum gehört zum Ferienprogramm. Am Ende der Woche werden die Kunstwerke ausgestellt und der Familie und Freund:innen präsentiert.

Die Treffen finden vom 7. bis 11.4. täglich statt, die Teilnahme kostet 10 Euro (mit Bremen-Pass kostenfrei) nach Anmeldung per Mail oder telefonisch.