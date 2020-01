Wunderzeiten

Am Ende der Geduld ist immer noch so viel Pubertät über? Im neuen Stück vom Schnürschuh Theater für Schulklassen hat der 13-jährige Thomas so seine Probleme:

Seine Mutter nervt, sein Lehrer tyrannisiert ihn, sein bester Freund ist in das gleiche Mädchen verknallt wie er, und wo bei anderen die ersten Härchen sprießen, ist bei ihm alles kahl.

Da müsste man doch einfach mal ein bisschen Gott spielen und alle Ungerechtigkeiten aus dem Weg räumen, denkt Thomas. Welch ein Segen, dass seine Gebete erhört werden und eines Tages ein Himmelsbote durch seinen Kleiderschrank stürzt, der ihm einen magischen Finger verleiht, mit dem er sich die Welt zaubern kann, wie er will. Jetzt sollte doch alles gut werden, odert?

Eintritt: 9 Euro