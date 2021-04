Bremer eFootball Series - Wunner vonne Weser eCup

Über 80 Aktive aus 14 verschiedenen Sportvereinen nahmen am Auftaktturnier im eFootball am 1. April teil. 25 Teams aus Bremer und Bremerhavener Sportvereinen spielten an der Konsole (FIFA21) den „Moin! eCup“ aus, Sieger wurde der TuS Komet Arsten.

Nun geht es mit dem "Wunner vonne Weser eCup" in die 2. Runde, der auf Twitch übertragen und vom Moderatoren-Duo David Dischinger und Florian Diettrich moderiert wird. Während der Übertragung werden die beiden das eine oder andere Giveaway an die Zuschauer:innen verteilen.

Hier geht's zum Twitch-Livestream

Wer nach dem Turnier mit den Teilnehmenden verbunden bleiben möchte, lädt sich die NIKKIN-App im App-Store oder bei Google Play herunter, meldet sich an und tritt dem Team "Bremer_eFootball" bei. Dort gibt es unter anderem News, Challenges und Reaktionen rund um die Bremer eFootball-Szene.