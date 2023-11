Bis zum 13. Dezember steht ein Weihnachtsbaum im Waller Einkaufscenter, an dem Wunschzettel von Kindern des SOS-Kinderdorfes Bremen hängen.

Während in der Vorweihnachtszeit die Erwachsenen durch die Geschäfte eilen, um Geschenke zu kaufen, zählen die Kinder die Tage bis Heiligabend. Vor allem für die Kleinen ist das große Fest das Jahreshighlight, an dem zuhause unterm Tannenbaum die Geschenke auf sie warten.

Aber nicht alle Kinder haben das Glück, mit ihrer Familie Weihnachten feiern und Geschenke auspacken zu können. Daher lädt das Walle-Center, nach dem großen Erfolg der letztjährigen Wunschbaum-Aktion, auch in diesem Jahr alle Besucher ein, an der Aktion teilzunehmen.

Das Prinzip ist ganz einfach:

Wunschzettel auswählen, Geschenk kaufen und Kinderherz erfreuen

Vom 27. November bis zum 13. Dezember können Besucher:innen am Baum einen Wunsch auswählen, das Geschenk im Wert von 5 bis 25 Euro kaufen und unverpackt an der Kundeninformation bei Edeka abgeben. Damit auch alle das richtige Päckchen bekommen, sollte am Geschenk unbedingt die entsprechende Wunschkarte befestigt sein. Und wenn am Ende der Aktion noch Wunschzettel übrig bleiben, organisiert das Walle-Center diese Geschenke auf eigene Kosten.

Rechtzeitig zu Heiligabend werden die bunten Päckchen und Pakete an das SOS-Kinderdorf übergeben, wo sieon den Mitarbeitenden entgegengenommen und an die Kinder verteilt werden.

Wer an Weihnachten etwas Gutes tun und Herzenswünsche von Kindern erfüllen möchte, der ist am Wunschbaum richtig!