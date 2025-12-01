× 1 von 3 Erweitern © WDR / Dargaud Media / Wunderwerk Yakari - der Kinofilm × 2 von 3 Erweitern © WDR / Dargaud Media / Wunderwerk Yakari - der Kinofilm × 3 von 3 Erweitern © WDR / Dargaud Media / Wunderwerk Yakari - der Kinofilm Prev Next

Der kleine Häuptlingssohn Yakari lebt mit dem Stamm der Sioux in der Prärie. Sein größter Traum ist es, auf Kleiner Donner zu reiten, einem Wildpferd, das noch kein Stammesmitglied zähmen konnte. Als die Sioux gerade dabei sind eine Herde Mustangs einzufangen, gelingt es Kleiner Donner zu entfliehen.

Dabei gerät das Tier jedoch mit seinem Huf unter einen Felsbrocken. Zum Glück ist Yakari zur Stelle, der dem jungen Pferd in die Freiheit verhilft. Als Dank erhält er dafür von seinem Totemtier Großer Adler die Gabe, mit allen Tieren sprechen zu können.

Während Yakari weiter den Spuren von Kleiner Donner folgt, fällt er in einen reißenden Fluss, der ihn von seinem Zuhause wegtreibt. Diesmal ist es Kleiner Donner, der dem kleinen Sioux zu Hilfe kommt. Gemeinsam machen sich die beiden neuen Freunde auf den weiten und abenteuerlichen Rückweg durchs Gebirge zu Yakaris Eltern, die bereits auf der Suche nach ihm sind.

D/F/B 2020, Regie: Toby Genkel & Xavier Giacometti, Animation, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, 82 Min., empfohlen ab 5 Jahren

