Yamato: Hito no Chikara

× Erweitern © Stephane Le Breton Yamato

Wer glaubt, eine Trommelshow bestehe nur aus Rhythmus und Lautstärke, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen: Yamato, the Drummers of Japan bringen ihre gefeierte neue Produktion „Hito no Chikara – Die Macht der menschlichen Stärke“ nach Bremen.

Mit donnernden Taiko-Trommeln, beeindruckender Körperbeherrschung und einer mitreißenden Bühnenpräsenz schaffen die Künstler:innen ein Erlebnis, das weit über ein gewöhnliches Konzert hinausgeht. Mehr als 40 traditionelle Instrumente kommen zum Einsatz – von riesigen Trommeln mit bis zu 500 Kilogramm Gewicht bis hin zu filigranen Klanginstrumenten.

Die Show verbindet japanische Tradition mit modernen Bühneneffekten, athletischer Eleganz und überraschendem Humor. Dabei steht eine Botschaft im Mittelpunkt: die besondere Kraft, die entsteht, wenn Menschen gemeinsam etwas erschaffen. Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz erinnert das Ensemble daran, was menschliche Energie, Kreativität und Gemeinschaft bewirken können.

Seit über 30 Jahren begeistern die Ausnahmekünstler weltweit ihr Publikum und haben bereits rund zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in 55 Ländern mit ihren energiegeladenen Auftritten mitgerissen.

Die Show lebt von spektakulären Klängen, beeindruckender Bewegungskunst und starken visuellen Eindrücken. Besonders Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Interesse an Musik, Kultur und außergewöhnlichen Live-Erlebnissen kommen hier auf ihre Kosten.

Zu sehen vom 17. bis 19. Juli 2026, Fr 19.30 Uhr | Sa 14.30 & 19.30 Uhr | So 14 Uhr. Zu den Tickets ab 35 Euro.