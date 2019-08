Yeti Pleki Plek

In der Vorweihnachtszeit schneit es! Zumindest im Theater im Volkshaus. Klar, dass Uno und Max gleich raus wollen, ab in die verschneiten Hügel. Doch bevor es wieder nach Hause zum Pfannkuchen-Essen geht, verlaufen sie sich im Wald und begegnen einem unheimlichen Yeti. Was nun? Mit Yeti-Sprache, Musik und Tanz erzählt das Stück die fesselnde Geschichte übers Angst haben, Vertrauen gewinnen und den Zauber des Winters nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Eva Susso und Benjamin Chaud.

Das Stück für Publikum ab 5 Jahren wird zwischen dem 25. November bis 18.12. vormittags für Schulen gespielt.

Am 6. und 7.12. mit Gebärdendolmetscherin.

Tickets zwischen 5 und 8 Euro unter 0421-69697736 oder an info@opuseinhundert.com