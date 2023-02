Yoga für Mädchen

An diesem Tag geht es um eine bessere innere Balance und Selbstgefühl. 12- bis 16-jährige Mädchen lernen Yoga-Übungen kennen, die für bewusste An- und Entspannung von Körper und Geist sorgen. Beim gemeinsamen Kochen erhalten sie außerdem Einblicke in die ayurvedische Lebensweise.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung unter info@gewitterziegen.de.