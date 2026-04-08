Yoga im Park

Im schönen Knoops Park können Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre mit gemeinsamen Yoga-Übungen frische Energie und neue Kraft tanken. Die Übungen helfen loszulassen, den Alltag mal zu vergessen und achtsamer im Umgang mit uns und unserer Umwelt zu sein.

Bitte eine geeignete Matte, Decke und bequeme Kleidung mitbringen.

Der Kostenbeitrag von 10 Euro wird vor Ort bezahlt; die Anmeldung erfolgt über die Webseite der Veranstaltung.