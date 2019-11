© Yogagarten Yogagarten

Der Montagabend im Yogagarten in Lilienthal gehört den Herren der Schöpfung. In diesem Kurs geht es darum, in Bewegung zu bleiben, um Muskelaufbau und auch in die Dehnung zu gehen. Natürlich kann man auch hier auch ganz herrlich abschalten und zum Schluss entspannen.

Probestunde 9 Euro, 10er Karte 159 Euro. Mit der Bitte um Anmeldung, telefonisch oder online.