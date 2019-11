Yoga für Schwangere

× Erweitern © Yogagarten Yogagarten

Zur Entspannung, fürs Wohlbefinden und zur Vorbereitung auf die Geburt ist dieser Kurs für werdende Mamas genau richtig.

Ab Schwangerschaftswoche 13 bis zum Geburtstermin können Schwangere diesen fortlaufenden Kurs besuchen. Es geht darum, in der Bewegung zu bleiben, aber auch Beschwerden zu lindern, in den Atem zu kommen um sich so wunderbar auf die Geburt vorbereiten zu können.

Probestunde 9 Euro, 4er-Karte 66, 10er-Karte 99 Euro. Anmeldung unter www.yogagarten-bremen.de oder telefonisch.