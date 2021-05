Yoga für Schwangere

× Erweitern © Yogagarten Yogagarten

Zur Entspannung, fürs Wohlbefinden und zur Vorbereitung auf die Geburt ist dieser Kurs für werdende Mamas genau richtig.

Ab Schwangerschaftswoche 13 bis zum Geburtstermin können Schwangere an diesem fortlaufenden Online-Kurs teilnehmen, der über die Plattform Zoom durchgeführt wird. Es geht darum, in der Bewegung zu bleiben, aber auch Beschwerden zu lindern, in den Atem zu kommen um sich so wunderbar auf die Geburt vorbereiten zu können.

Die Probestunde kostet 9, das Einzelticket 19, der Online-Monat 59 und die 10er-Karte 159 Euro. Die Buchung erfolgt über Eversports. Weitere Infos zur Buchung und Durchführung gibt es hier.