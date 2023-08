Young Voices Schnuppertag

× Erweitern © Shutterstock Young Voices Bremen, Schnuppertag

Lust auf Singen? Alle Menschen von 6 bis 18 Jahren können auf der Spielweise am Marcusbrunnen die Akteure des Bremer Chorprojektes "Young Voices" kennen lernen. Bei Interesse starten dann ab September die Chorproben. Für die Kinder und Jugendlichen in den Chören sowie für die Schulen und Kitas ist die Teilnahme am Projekt kostenlos.

Nach der Neugründung von Jugendchören, der gesangspädagogischen Arbeit mit Schulklassen und Kita-Gruppen sowie einer Ausschreibung für Erwachsenen-Chöre soll letztlich bildet eine gemeinsame Aufführung der jungen Menschen mit dem Titel "Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück" den krönenden Abschluss.

Der Schnuppertag für das vom KreisChorVerband Bremen veranstaltete und vom Senator für Kultur geförderte Projekt wird von Bürgermeister und Kultursenator Dr. Andreas Bovenschulte eröffnet.

Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.